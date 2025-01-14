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Siirt Valisi Kızılkaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Siirt Valisi Kızılkaya, AA'nın
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Kızılkaya, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Günlük Hayat", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını seçen Kızılkaya, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" ve Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" karelerini oyladı.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğrafını seçen Kızılkaya, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" karesine oy verdi.

Vali Kızılkaya, her sene olduğu gibi bu sene de AA muhabirlerinin emekle çektiği fotoğraflar arasında tercihini yaptığını söyledi.

Fotoğrafların oldukça anlamlı olduğunu belirten Kızılkaya, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Hepsi birbirinden güzel ve anlamlı kareler. Seçmekte zorlandım. Yurt içinde ve dışında gerçekten kahramanca, gece gündüz bu milletin doğru haber alma hakkını yerine getirmek için gayret eden kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Filistin'de görevini yerine getirirken şehit olan Müslüman gazetecileri ve orada zor şartlarda çalışan basın mensuplarını da anmak gerekiyor. İsrail'in zulmünü de kınıyorum. Bu kişilerin isimleri, özgür muhabirlere, gazetecilere yaptıkları kötü muamelelerden dolayı dünya tarihine kara leke olarak geçecek."

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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