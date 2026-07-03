Siirt'te çilek hasadı yapıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde çilek hasadı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya ile eşi Nurten Kızılkaya, Kesmetaş köyünde düzenlenen programda üreticilerle çilek topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, hasadın bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

Tarımın emek, sabır ve bereketin en somut karşılığı olduğunu ifade eden Kızılkaya, kadınların üretimde üstlendiği rolün kırsal kalkınmanın en önemli dinamiklerinden biri olduğunu belirtti.

Beykızı Kadın Kooperatifinin yürüttüğü çalışmaların hem aile ekonomisine hem de Siirt'in tarımsal üretimine önemli katkılar sunduğunu kaydeden Kızılkaya, Valilik desteğiyle hayata geçirilen çilek demonstrasyon bahçesinin başarılı sonuçlar verdiğini, Şirvan'ın çilek yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktardı.

Kızılkaya, katma değer oluşturan tarımsal üretim modellerini ve kadın kooperatiflerini desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Programa, Şirvan Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, Kesmetaş köyü Muhtarı Abidin Ensari, Beykızı Kadın Kooperatifi Başkanı Büşra Ensari, üreticiler ile köy sakinleri katıldı.