Siirt'te takla atan pikapta 2 kişi yaralandı
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Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir pikap takla atarak devrildi ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Baykan ilçesinde takla atan pikaptaki 2 kişi yaralandı.
M.S.Y. idaresindeki 25 DG 358 plakalı pikap, Veyselkarani- Siirt kara yolu Karakaya köyü taş ocağı mevkisinde takla attı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel