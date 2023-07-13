Siirt'te takla atan pikapta 2 kişi yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir pikap takla atarak devrildi ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.