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Siirt'te sokak basketbolu turnuvası

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te sokak basketbolu turnuvası

Siirt Belediyesince organize edilen sokak basketbolu turnuvası başladı.

Siirt Belediyesince organize edilen sokak basketbolu turnuvası başladı.

Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürü Aydın Özev, genç kızlar ve yıldızlar olmak üzere dört kategoride düzenlenen etkinliklere 30 takımın katıldığını söyledi.

Turnuvanın 2 Temmuz'da yapılacak final maçıyla sona ereceğini belirten Özev, şunları kaydetti:

" Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Çocuk Dünyası Parkında başlayan turnuvanın ilk müsabakası kadınlar kategorisinde oynandı. Turnuvaya sporcuların yanı sıra aileleri de ilgi gösterdi. Siirt'in spor şehri olmasını sağlamak için çabalıyoruz. Gençlere spor yaptırarak eğlenceli bir aktivitede buluşturmayı amaçladık."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siirt Belediyesi Aydın Siirt Güncel Haberler

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