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Siirt'te otomobil evin bahçesine devrildi: 6 yaralı

Siirt'te otomobil evin bahçesine devrildi: 6 yaralı

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Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SİİRT'in Baykan ilçesinde otomobilin yol kenarındaki evin bahçesine devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken araçtaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Siirt- Baykan kara yolunda meydana geldi. M.İ.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Çaykaya köyü mevkisinde sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki evin bahçesine devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobildeki M.Ç., E.Ç., Y.Ç., A.O., E.E. ve Y.E. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Güncel

Baykan Siirt Güncel Haberler

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