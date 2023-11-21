Siirt'te kar yağışı sonucu Geçittepe yolu ulaşıma kapandı
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Siirt'in Pervari ilçesinin Geçittepe yolunda kar yağışı sonucu ulaşım sağlanamıyor.
Siirt'in Pervari ilçesinin Geçittepe yolunda kar yağışı sonucu ulaşım sağlanamıyor.
Pervari ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 köyün ulaşımının sağlandığı Geçittepe yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin, yol açma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel