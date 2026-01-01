Haberler

Siirt'te Kar Yağışı Nedeniyle Seralar Çöktü, Cami Girişindeki Çatı Yıkıldı

Güncelleme:
Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu çok sayıda sebze fidesi yetiştirilen seralar çökerken, Gündoğdu köyündeki caminin girişindeki çatı da yok oldu. Köylüler mağduriyetlerini dile getirdi.

SİİRT'in Baykan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sebze fidesi yetiştirilen seralar çöktü, cami girişindeki çatı yıkıldı.

İlçede etkisini artıran kar yağışının ardından Ulaştı köyünde köylülerin sebze fidesi yetiştirdiği çok sayıda serada çökme meydana geldi. Karın ağırlığı nedeniyle hasar gören seraların kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Köylüler, mağduriyetlerinin büyük olduğunu söyledi.

Öte yandan, Gündoğdu köyünde bulunan caminin girişindeki çatı da yoğun kar nedeniyle çöktü. Çatının çöktüğü anlar, köylüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

