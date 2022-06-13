Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip - Haberler

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Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip

AA - Güncel
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Siirt'te İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırlandı.

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ekipler tarafından, "Kanun ordusu jandarma 183 yaşında" mesajıyla hazırlanan klipte, "14 Haziran 1839'un Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü olarak kabul edildiği, Türk Jandarma Teşkilatının, vatanına, milletine ve bayrağına duyduğu bu sonsuz aşkla her yıl 14 Haziran'da yaş gününü kutladığı bildirildi.

Açıklamada, jandarmanın sorumluluk bilincinin her geçen gün arttığına dikkat çekilerek, klipte kentin tarihi ve kültürel yerlerinin yanı sıra zorlu görev yürüten, öğrencilerle etkinlik yapan, onlarla top oynayan ekiplere de yer verildiği kaydedildi.

AA / Güncel

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