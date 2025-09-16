Haberler

Siirt'te Fıstık Bahçeleri İçin Güvenlik Denetimleri Başladı

Siirt'te Fıstık Bahçeleri İçin Güvenlik Denetimleri Başladı
Güncelleme:
Siirt Valiliği, fıstık hasat dönemi öncesinde güvenlik önlemleri alarak fıstık bahçelerinde dron destekli denetimler gerçekleştiriyor. Üreticilere hırsızlık riski konusunda uyarılar yapılıyor.

Siirt'te fıstığın dalında korunması için denetimler yapılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hasat dönemi yaklaşan Siirt fıstığının korunması için güvenlik önlemleri alınıyor.

Fıstık bahçelerinde dron destekli denetim yapan ekipler, üreticileri de hırsızlık riskine karşı dikkatli olmaları yönünde bilgilendiriyor.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
