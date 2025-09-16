Siirt'te Fıstık Bahçeleri İçin Güvenlik Denetimleri Başladı

Siirt'te fıstığın dalında korunması için denetimler yapılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hasat dönemi yaklaşan Siirt fıstığının korunması için güvenlik önlemleri alınıyor.

Fıstık bahçelerinde dron destekli denetim yapan ekipler, üreticileri de hırsızlık riskine karşı dikkatli olmaları yönünde bilgilendiriyor.