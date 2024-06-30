Siirt'te Deneyap Teknoloji Atölyeleri için uygulama sınavı yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Siirt'te uygulama sınavı gerçekleştirildi.

14 Eylül Kapalı Spor Salonu'ndaki sınav, iki seans halinde 433 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Muhdi Eldemir, yaptığı yazılı açıklamada, sınava giren ortaokul ve lise öğrencilerinden başarılı olanların Siirt Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görme hakkı kazanacağını belirtti.

Atölyelerde öğrencilere, tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik programlama ve enerji teknolojileri alanlarında eğitim verileceğini ifade eden Eldemir, şunları kaydetti:

"81 ilde aynı gün gerçekleştirilen uygulama sınavı ilimizde de yapıldı. Öğrencileri, ülkemizin geleceği olan yazılım kodlama ve teknoloji alanlarına hazırlamayı amaçlıyoruz. Geleceğin teknoloji yıldızlarının seçileceği Deneyap Teknoloji Atölyelerinin yeni dönem öğrencilerini belirlemek üzere yapılan sınava yoğun ilgi vardı. Uygulama sınavında öğrenciler kendilerine verilen materyallerle uzay kapsülü projelerini gerçekleştirdi. Gerek ağır sanayi, gerek tarım ve diğer önemli sektörlerde yapılacak projelere öğrencilerimizin katkısı olacağına inanıyoruz."