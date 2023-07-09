SİİRT'TE ÇAYA DÜŞEN VEYSİ'NİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Güncel Haberler
Siirt'te çaya düşen Veysi, kayboldu (2)Siirt'in Kurtalan ilçesinde dengesini kaybedip, çaya düşen ve ekiplerin arama çalışması başlattığı Veysi Ulukan'ın (19) cansız bedenine; kaybolduğu yerin yakınında ulaşıldı.
Siirt'te çaya düşen Veysi, kayboldu (2)
Siirt'in Kurtalan ilçesinde dengesini kaybedip, çaya düşen ve ekiplerin arama çalışması başlattığı Veysi Ulukan'ın (19) cansız bedenine; kaybolduğu yerin yakınında ulaşıldı. Sudan çıkarılan Ulukan'ın cenazesi sağlık ekiplerine teslim edilerek otopsi için morga götürüldü. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel