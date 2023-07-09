Üye Girişi
Haberler

SİİRT'TE ÇAYA DÜŞEN VEYSİ'NİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Güncel Haberler

Siirt'te çaya düşen Veysi, kayboldu (2)Siirt'in Kurtalan ilçesinde dengesini kaybedip, çaya düşen ve ekiplerin arama çalışması başlattığı Veysi Ulukan'ın (19) cansız bedenine; kaybolduğu yerin yakınında ulaşıldı.

Siirt'te çaya düşen Veysi, kayboldu (2)

Siirt'in Kurtalan ilçesinde dengesini kaybedip, çaya düşen ve ekiplerin arama çalışması başlattığı Veysi Ulukan'ın (19) cansız bedenine; kaybolduğu yerin yakınında ulaşıldı. Sudan çıkarılan Ulukan'ın cenazesi sağlık ekiplerine teslim edilerek otopsi için morga götürüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurtalan Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title