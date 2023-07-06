Siirt'te Ambulans ile TIR Çarpıştı: 1 Sağlık Personeli Yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 sağlık personeli yaralandı. Kazada yaralanan sağlık personeli hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.

SİİRT'in Baykan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Baykan- Bitlis Karayolunda meydana geldi. N.C. yönetimindeki 73 DF 643 plakalı TIR hastane kavşağında, Baykan Devlet Hastanesi'ne hasta taşıyan 56 BA 917 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada ambulanstaki sağlık personeli Furkan Solmaz hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Solmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ambulanstaki hasta da başka bir ambulansla Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.