Siirt'te 600 üreticiye 176 ton kırmızı mercimek tohumu yüzde 75 hibeyle dağıtılıyor

Siirt'te, yüzde 75 hibe ile 600 üreticiye 176 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtımı başladı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kırmızı Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" ile temin edilen tohumun çiftçilere dağıtılması için Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, proje kapsamında Siirt merkez, Kurtalan, Baykan ve Eruh ilçelerindeki üreticilere toplam 176 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtılacağını belirtti.

Tarımın, gıda arz güvenliği, kırsal kalkınma ve ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Kızılkaya, Siirt'in sahip olduğu tarımsal potansiyel ve üretim gücüyle ülkenin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2025 yılı verilerine göre Siirt'te 130 bin 535 dekar alanda 30 bin 486 ton kırmızı mercimek üretildiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bu üretim miktarıyla Siirt, Türkiye'de 3. sırada yer almaktadır. İlimizin tarımsal üretim gücü yalnızca kırmızı mercimekle sınırlı değildir. 2025 yılı verilerine göre 106 bin 42 ton buğday ve 5 bin 779 ton arpa üretimi de gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar, Siirt'in tarımsal üretimdeki çeşitliliğini ve sahip olduğu potansiyeli açıkça ortaya koymaktadır. Toplam 13 milyon 333 bin 333 lira bütçeye sahip projemizin yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığımızın hibesiyle karşılanmaktadır. Proje, toplam 12 bin 571 dekar alanda uygulanacak ve 600 üreticimize destek sağlayacaktır. Sertifikalı tohum kullanımıyla verimliliğin ve ürün kalitesinin artırılmasını, üreticilerimizin desteklenmesini ve tarımsal üretim kapasitemizin geliştirilmesini hedefliyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi de üreticileri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat da programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından üreticilere tohum dağıtıldı.

Kaynak: AA