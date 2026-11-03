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Siirt OSB Yönetim Kurulu, 2. etap genişlemeyi Vali Kızılkaya başkanlığında görüştü

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Siirt OSB Yönetim Kurulu, 2. etap genişlemeyi Vali Kızılkaya başkanlığında görüştü
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Siirt OSB Yönetim Kurulu, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında toplandı. Toplantıda 2. etap genişleme çalışmaları ve yatırımların 6. Bölge teşviklerinden yararlandırılması ele alındı; Kızılkaya, yatırımcı çekmek ve üretim kapasitesini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Siirt'te Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda OSB'nin mevcut durumu, altyapı ve 2. etap genişleme çalışmaları, yatırımcıların talepleri, üretim kapasitesinin artırılması ve yeni yatırımların 6. Bölge teşviklerinden yararlandırılması konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt'e daha fazla yatırımcı çekmek, üretim kapasitesini artırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Gökçe ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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