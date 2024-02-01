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Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk göreve başladı

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Necmettin Öztürk göreve başladı. Vali Kemal Kızılkaya, Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk göreve başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı'nın 27 Ocak 2024 tarih ve 2024/18 sayılı kararı ile Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Öztürk göreve başladı.

???????Vali Kemal Kızılkaya, makamında ziyaret ettiği Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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