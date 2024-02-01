Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk göreve başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı'nın 27 Ocak 2024 tarih ve 2024/18 sayılı kararı ile Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Öztürk göreve başladı.

???????Vali Kemal Kızılkaya, makamında ziyaret ettiği Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.