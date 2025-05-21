Siirt Bıttım Sabunu Coğrafi İşaretle Tescillendi

Siirt Bıttım Sabunu Coğrafi İşaretle Tescillendi
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Siirt bıttım sabunu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek, kentin kültürel ve ekonomik değerlerinin korunmasına katkı sağlandı.

"Siirt bıttım sabunu" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kültürel ve ekonomik değerlerinin geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna bıttım sabununun "Siirt bıttım sabunu" adıyla tescili için yapılan başvurunun onaylandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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