Siirt Başsavcısı Sarıca, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Sarıca, makamında, oğlu Aslan Sarıca ile AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Günlük Hayat", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül Kanıt" fotoğrafına destek veren Sarıca, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Jacek Boczarski'nin "Saldırı Sonrası", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar Eğlencesi" başlıklı fotoğraflarına oy veren Sarıca, "Spor" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Kartallar" adlı karesini seçti.

Sarıca, fotoğrafların oldukça anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.