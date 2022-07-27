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Sığır balıkçılları biçerdöver peşinde yiyecek avında

Sığır balıkçılları biçerdöver peşinde yiyecek avında

Konya'nın Hüyük ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla Beyşehir Gölü kıyılarına yakın tarlalara sürüler halinde inen sığır balıkçılları, biçerdöverin peşine takılıp çekirge ve diğer böceklerle besleniyor.

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Konya'nın Hüyük ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla Beyşehir Gölü kıyılarına yakın tarlalara sürüler halinde inen sığır balıkçılları, biçerdöverin peşine takılıp çekirge ve diğer böceklerle besleniyor.

Biçerdöver operatörü Tarık Kızılırmak'ın arpa hasadı yaptığı sırada tarlaya inen kuşların, kaçışan böcekleri avlaması dron ile görüntülendi.

Kızılırmak, her yıl hasat zamanı tarlalarda bu manzaranın ortaya çıktığını, kullandığı biçerdöverin peşindeki kuşların saatlerce çekirge ve böcekle beslendiğini söyledi.

Tarla kenarındaki direklere konan leyleklerin de hasat zamanı bölgeye gelerek beslendiğini anlatan Kızılırmak, "Biçilen arazide telaş olduğu müddetçe sürekli bu kuşları görebilirsiniz. Çekirgeleri, uçan böcekleri yerler. Biz bir nevi hasat esnasında onların işini kolaylaştırıyoruz. Biz hasat yaparken onların da yanımızda beslenmeleri gayet güzel. Genelde gün batımında yoğun oluyorlar. Yüzlercesi var burada. Direklerde de leylekler var. Beyşehir Gölü kenarı olduğu için bu dönemde buraya göç yapıyorlar. Bu kuşları her sene buralarda görebilirsiniz. Çünkü burada onlar için yiyecek bol." diye konuştu.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Beyşehir Gölü Konya Güncel Haberler

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