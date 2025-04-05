Şiddetli Yağış ve Dolu Nedeniyle Buz Pateni Tesisi Geçici Olarak Kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gece etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle hasar gören BelPa Buz Pateni Spor Tesisi'nde hizmete geçici olarak ara verildiğini bildirdi.

ABB'den yapılan duyuruda, gece etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle BelPa Buz Pateni Spor Tesisi alanında hasar meydana geldiği belirtildi.

Duyuruda, "Bu nedenle tesisimiz, ziyaretçi güvenliği gereği geçici olarak hizmete ara vermiştir. Tadilat çalışmalarımız başlamış olup en kısa sürede yeniden hizmetinize açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.