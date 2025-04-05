Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi
Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada

Gişelerde 4 kişinin feci şekilde can verdiği kaza anı kamerada
Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı

Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler

650 kişiyi böyle zehirlediler! O dönerciden skandal görüntüler

Şiddetli Yağış ve Dolu Nedeniyle Buz Pateni Tesisi Geçici Olarak Kapatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gece yaşanan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle BelPa Buz Pateni Spor Tesisi'nde hasar meydana geldiğini açıkladı. Tesis, ziyaretçi güvenliği için geçici olarak kapatıldı ve tadilat çalışmalarına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gece etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle hasar gören BelPa Buz Pateni Spor Tesisi'nde hizmete geçici olarak ara verildiğini bildirdi.

ABB'den yapılan duyuruda, gece etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle BelPa Buz Pateni Spor Tesisi alanında hasar meydana geldiği belirtildi.

Duyuruda, "Bu nedenle tesisimiz, ziyaretçi güvenliği gereği geçici olarak hizmete ara vermiştir. Tadilat çalışmalarımız başlamış olup en kısa sürede yeniden hizmetinize açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.