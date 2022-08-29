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Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altındaki Ürdün'de Bir Papağan Serinliyor

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Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altındaki Ürdün'de Bir Papağan Serinliyor

AMMAN, 29 Ağustos (Xinhua) -- Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Ürdün'ün başkenti Amman'da bir kişi papağanıyla birlikte bir su tankerinin püskürttüğü su ile serinliyor, 28 Ağustos 2022.

AMMAN, 29 Ağustos (Xinhua) -- Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Ürdün'ün başkenti Amman'da bir kişi papağanıyla birlikte bir su tankerinin püskürttüğü su ile serinliyor, 28 Ağustos 2022. Ürdün Sağlık Bakanlığı Pazar günü, kuru bir sıcak hava dalgasının en az iki gün daha ülkeyi etkilemeye devam edeceğini bildirirken, sıcak hava konusunda uyardı ve vatandaşlara güneş ışığına uzun süre maruz kalmamaları konusunda tavsiyede bulundu. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Sağlık Bakanlığı Amman Ürdün su Güncel Haberler

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