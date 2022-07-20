Sıcak Hava Dalgasından Etkilenen İngiltere Kuraklık Riski Altında
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MANCHESTER, 20 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin yakın tarihli bir raporu, Avrupa Birliği (AB) topraklarının neredeyse yarısının ve İngiltere'nin Temmuz ayında kuraklık riski altında olduğunu gösterdi.
MANCHESTER, 20 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin yakın tarihli bir raporu, Avrupa Birliği (AB) topraklarının neredeyse yarısının ve İngiltere'nin Temmuz ayında kuraklık riski altında olduğunu gösterdi. Kuraklık koşulları ve su kıtlığı enerji üretimini etkiliyor ve mahsul verimini düşürüyor.
Havadan çekilen fotoğrafta, İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki kısmen boşalmış Woodhead Rezervuarı görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf Jon Super/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki kısmen boşalmış Woodhead Rezervuarı görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf Jon Super/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki kısmen boşalmış Woodhead Rezervuarı görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf Jon Super/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki kısmen boşalmış Woodhead Rezervuarı görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf Jon Super/Xinhua)