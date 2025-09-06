Haberler

Siber Suçlarla Mücadelede 34 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele operasyonlarında 34 şüphelinin yakalandığını ve 14'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, dolandırıcılık ve kumar uygulamalarına yönelik gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını, 13'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin ise devam ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siber suçlarla mücadele kapsamında Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli'de operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Operasyonda, sosyal medya platformları üzerinden sahte 'motosiklet' ilanı vererek vatandaşları dolandıran, internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynatan, internet siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi' ilanları vererek dolandırıcılık yapan 34 şüpheli yakalandı. Bunlardan 14'ü tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon TL değerinde 30 konut, 6 araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu.

Valileri, Cumhuriyet başsavcılıklarını, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, il jandarma komutanlarını, jandarmayı ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, "Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz" ifadelerini kullandı.

