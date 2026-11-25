Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, "Dijital egemenlik; kendi verimiz, kendi altyapımız, kendi teknolojimiz ve kendi kararlarımız üzerinde söz sahibi olabilmek." dedi.

Önal, Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığında düzenlenen Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Önal, dünyanın güvenlik kavramının yeniden tanımlandığı tarihsel bir eşikten geçtiğini, yeni güvenlik denkleminin dijital alan, fiziksel dünya ve bilişsel alanı birlikte anlamayı gerektirdiğini belirtti.

Siber savaşın artık bir senaryo olmaktan çıkarak günlük hayatın parçası haline geldiğini ifade eden Önal, 20. yüzyılda toprak, çelik ve petrolle ölçülen gücün, 21. yüzyılda veri, algoritma, hesaplama kapasitesi ve bunlara kimin hükmettiğiyle ölçüldüğünü dile getirdi.

Jeopolitik gerilimlerin yaşandığı her yerde bir siber cephenin de bulunduğuna işaret eden Önal, savaş ve çatışmalarda bankaların, kamu hizmetlerinin, haberleşme altyapılarının ve kritik sistemlerin hedef alındığını anlattı.

Önal, 2024 yazında tek bir hatalı yazılım güncellemesinin milyonlarca cihazı çökerttiğini, yakın zamanda da havalimanlarının uçuş sistemlerinde ve bankacılık sistemlerinde aksamalar yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ortada bir saldırgan bile yok baktığınız zaman. Bu bize çok önemli bir şey söylüyor, bağımlılıklarımız düşmanlarımızdan daha büyük bir zafiyet. Dolayısıyla bağımlılıklarımızdan kurtulmak, özellikle teknolojik bağımlılıklarımızdan arınmak en önemli konu başlıklarından biri olarak ortaya çıkıyor."

Siber uzayın kara, deniz, hava ve uzaydan sonra beşinci harekat alanı olarak hayata girdiğini belirten Önal, bu alanın diğer dört harekat alanının sinir sistemi haline geldiğini, siber uzayı kaybedenlerin diğer alanları da kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Ümit Önal, geleneksel bakış açısının siber güvenliği sunucularda, sistemlerde, ağlarda, yazılımlarda, bunların güvenliğinde gördüğünü ve söz konusu bakışın bugün artık yetersiz olduğuna dikkati çekti.

Tehdidi dijital, fiziksel ve bilişsel olmak üzere üç boyutta değerlendirdiklerini belirten Önal, dijital boyutta saldırganların keşif, kod yazma, sentetik içerik üretimi ve otonom saldırılar için yapay zekayı kullandığını anlattı.

Önal, dijital egemenliğin kişinin kendisini dünyadan soyutlamak olmadığını dile getirerek, "Küresel bir ağın içinde yaşıyoruz ve öyle kalacağız. Dijital egemenlik; kendi verimiz, kendi altyapımız, kendi teknolojimiz ve kendi kararlarımız üzerinde söz sahibi olabilmek." ifadelerini kullandı.

"Kuralları başkaları yazarsa, bizler sadece onları uygulayan oluyoruz"

Dijital egemenliğin beş temel ayağın üzerine oturduğunu söyleyen Önal, şunları söyledi:

"Bir tanesi veri egemenliği, verinin nerede durduğu, kimin hukukuna tabi olduğu, kimin erişimine açık olduğu meselesi. İkincisi siber dayanıklılık ve caydırıcılık, dijital altyapılarımızı yıkıcı etkilere karşı korumak, akıllı savunma ve taarruz, aynı zamanda caydırıcılık unsurlarını geliştirmek. Üçüncüsü teknoloji egemenliği, yerli ve milli çözümler sadece yazılım ve donanım üretmek değil, çip tasarımlarından işletim sistemlerine, kriptografiden bulut altyapılarına kadar mümkün olabildiğince bağımlılıklarımızdan arınmak. Dördüncüsü bilişsel egemenlik, dijital platformlar, algoritmik yönlendirmeler, organize etki faaliyetlerinin hem bireylerin hem toplumun bilişsel, psikolojik ve sosyolojik etkilerine karşı bireylerin farkındalığının artırılması. Beşincisi de normatif egemenlik, yani uluslararası siber normların, standartların ve kuralların şekillendirildiği masalarda yer almak. Kuralları başkaları yazarsa, bizler sadece onları uygulayan oluyoruz malumunuz."

Önal, Siber Güvenlik Kurulu'nun kıymetli olduğunu ifade ederek, "Siber Güvenlik Kurulu Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kritik güvenlik bürokrasisinden oluşan ve bazı bakanlıklarımızın da dahil olduğu Başkanlığımız noktasında da en büyük, en yüksek irade. Mümkün olabildiğince Siber Güvenlik Kurulu'nu belli periyotlarla toplayarak dijital egemenliğimiz çerçevesinde önemli kararları alıyoruz." diye konuştu.

?"Siber uzay da egemenlik alanımızın bir parçası"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da "egemenlik" ve "güvenlik" kavramlarının köklü bir dönüşüm geçirdiğine tanıklık edildiğini belirtti.

Artık devletlerin egemenlik sahasının yalnızca kara, deniz, hava ve uzay sınırlarıyla tanımlanmadığını ifade eden Uçum, "Beşinci hareket alanı olarak kabul edilen siber uzay da egemenlik alanımızın bir parçası olarak hem savunma stratejilerimizin hem de hukuk politikalarımızın merkezine yerleşmiştir." dedi.

Uçum, küresel sömürgeciliğin içerik ve biçim değiştirdiği bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "Yapay zeka ve ileri teknolojiler üzerinden kurgulanan felaket senaryolarıyla milli devletlerin bu küresel tehditler karşısında yetersiz kalacağı tezi işlenmekte, böylece küresel teknoloji şirketlerinin ve tekno-oligarkların egemen gücü haline geldiği yeni bir dünya tasarımı dayatılmaktadır." diye konuştu.

Teknolojiyi insanlığı dizayn etmek ve küresel bir tahakküm düzeni kurmak için araçsallaştıran anlayışa karşı milli devletlerin bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve dijital egemenlik ilkesinin her zamankinden daha hayati bir savunma hattı olduğunu dile getiren Uçum, Türkiye'nin, "siber vatan" kavramını hukuki ve kurumsal bir zemine oturtarak son yıllarda tarihi nitelikte reformlara imza attığını söyledi.

Uçum, "Ülkemiz küresel ölçekte dayatılan bu dijital bağımlılığa boyun eğen bir devlet değil, kendi normatif çerçevesini oluşturan, kurumsal yapısını tahkim eden ve yerli teknolojisini üreten bir güç konumuna yükselmiştir. Bu büyük dönüşümün en somut göstergesi hayata geçirilen üst düzey kurumsallaşma ve yasal düzenlemelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı'nın tam bağımsızlık hedefinin, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılmasını ve milli üretim kapasitesinin en üst seviyeye çıkarılmasını gerektirdiğini belirten Uçum, şunları kaydetti:

"Siber güvenliğin ve teknolojik bağımsızlığın yalnızca teknik bir mesele olmadığını, doğrudan egemenliğimiz, temel haklarımız ve hukuk devleti ilkelerimizle bütünleşmiş bir beka meselesi taşıdığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hukuk Politikaları Kurulu olarak ülkemizin siber güvenliğe yönelik hukuki altyapısının güçlendirilmesi ve bu alandaki ortak çalışmaların ileriye taşınması noktasında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya ve tam destek vermeye hazırız."

Kaynak: AA