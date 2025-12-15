Haberler

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 8 İlde Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 689 Milyon TL'lik İşlem Hacmi Ortaya Çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı, 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 689 milyon TL işlem hacmine sahip 78 şüpheliyi yakaladı. 54'ü tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, 8 il merkezli düzenlediği siber dolandırıcılık operasyonlarında, son 3 yılda hesaplarında 689 milyon TL işlem hacmi bulunan 78 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan 54'ü tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "8 il merkezli 'Siber Dolandırıcılık' suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; son 3 yıl içerisinde hesaplarında 689 milyon TL işlem hacmi bulunan 78 şüphelinin yakalandığı" bildirildi.

Paylaşımda, şu bilgilere de yer verildi:

"Yakalanan şüphelilerin; 54'ü tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kişiler aracılığıyla işlenen 'Siber Dolandırıcılık' suçlarıyla vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarara uğraması engellendi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Ankara, Şanlıurfa, Aydın, Yalova, Konya, Elazığ, Ordu ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden "yatırım danışmanlığı, beyaz eşya, motorlu araç, dekorasyon ve kadın bakım ürünleri satışı" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden sahte e-ticaret siteleri kurarak vatandaşlarımızı kandırdıkları, vatandaşlarımıza ait kişisel bilgileri ele geçirdikleri, sosyal medya platformları üzerinden "yüksek getirili kazanç vaadi" adı altında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title