Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 8 İlde Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 689 Milyon TL'lik İşlem Hacmi Ortaya Çıkarıldı

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, 8 il merkezli düzenlediği siber dolandırıcılık operasyonlarında, son 3 yılda hesaplarında 689 milyon TL işlem hacmi bulunan 78 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan 54'ü tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "8 il merkezli 'Siber Dolandırıcılık' suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; son 3 yıl içerisinde hesaplarında 689 milyon TL işlem hacmi bulunan 78 şüphelinin yakalandığı" bildirildi.

Paylaşımda, şu bilgilere de yer verildi:

"Yakalanan şüphelilerin; 54'ü tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kişiler aracılığıyla işlenen 'Siber Dolandırıcılık' suçlarıyla vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarara uğraması engellendi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Ankara, Şanlıurfa, Aydın, Yalova, Konya, Elazığ, Ordu ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden "yatırım danışmanlığı, beyaz eşya, motorlu araç, dekorasyon ve kadın bakım ürünleri satışı" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden sahte e-ticaret siteleri kurarak vatandaşlarımızı kandırdıkları, vatandaşlarımıza ait kişisel bilgileri ele geçirdikleri, sosyal medya platformları üzerinden "yüksek getirili kazanç vaadi" adı altında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi."