Şi Cinping, Yapay Zeka ile Yeni Teknolojik Devrime Öncülük Edecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, teknolojide yeni bir devrime liderlik edeceği öngörülen yapay zeka teknolojilerine öncülük etmek ve bu alanda kendine yeterliliğini geliştirmek için ulusal kaynakları seferber etme çağrısında bulundu.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, dün yapay zeka konulu bir çalışma oturumu düzenledi.

Çin Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping'in başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, Şian Jiaotong Üniversitesinden Prof. Dr. Cıng Nanning, konuya ilişkin sunum yaptı ve önerilerde bulundu.

Sunumun ardından Siyasi Büro üyeleri konuyla ilgili tartışmalar yürütürken, Devlet Başkanı Şi, bir konuşma yaptı.

Şi, yapay zekanın, yeni bir teknolojik devrime ve endüstriyel dönüşüme öncülük edecek stratejik bir teknoloji olduğunu, insanların yaşama ve üretim yapma biçimlerini kökten değiştireceğini ifade etti.

Çin'in bu alanda kendine yeterliliğini geliştirmesi ve teknolojiye öncülük etmesi gerektiğini belirten Şi, eksiklikleri ve açıkları gidermek için "yeni bütüncül ulusal sistemi" devreye sokarak kaynakların seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Çekirdek teknolojilerdeki sınamaların üstesinden gelmeliyiz"

Şi, yapay zeka alanında temel teoriler ve anahtar teknolojiler bakımından bazı eksikliklerin bulunduğuna işaret ederek, "Teknolojik açığın farkında olarak, yapay zeka alanında bilimsel-teknolojik inovasyonu, endüstriyel gelişimi, uygulamaları, regülasyon ve yönetim sistemlerini kapsamlı şekilde geliştirecek çabalara hız vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Temel teoriler, metodolojiler ve araçların kullanımında atılımlar yaparak ilk olmanın avantajının ve rekabet gücünü elde etmenin öneminin altını çizen Şi, "Bağımsız, kontrol edilebilir, işbirliğine açık yapay zeka yazılım ve donanım sistemlerini inşa edebilmek için temel araştırmaları sürekli güçlendirmeli, ileri teknoloji çipler ve temel yazılımlar gibi çekirdek teknolojilerdeki sınamaların üstesinden gelmeliyiz." ifadesini kullandı.

Şi, yapay zekanın bilimsel araştırmalar ve farklı alanlardaki teknolojik inovasyonda açacağı çığırdan faydalanılmasının önemini vurguladı.

Çin'in zengin veri kaynaklarına, bütüncül bir endüstri sistemine, geniş bir uygulama alanına ve büyük bir pazara sahip olduğuna dikkati çeken Şi, endüstri ile akademi arasında işletmelerin öncülük edeceği bir araştırma-uygulama işbirliği sistemiyle yapay zeka teknolojilerinin sanayide inovasyonu teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Şi, yapay zekanın benzersiz kalkınma fırsatlarının yanında benzersiz riskler ve zorluklar da barındırdığına işaret ederek, "Yapay zekanın gelişim trendlerini kavramalı, ilgili yasa, düzenleme, politika, sistem, uygulama gerekleri ve etik standartların formülasyonunu ve geliştirilmesini hızlandırmalıyız. Yapay zekayı güvenli, güvenilir ve kontrol edilebilir kılacak izleme, risk-uyarı ve acil durum müdahale sistemlerini inşa etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Çin lideri ayrıca, ülkesinin, akıllı teknolojilerdeki küresel uçurumu yapay zeka kapasitesi inşa ederek gidermek üzere Küresel Güney ülkeleriyle birlikte çalışacağını kaydetti.

Çin'in yapay zeka atılımı

Çin, büyük dil modelleri (LLM) gibi yeni nesil yapay zeka teknolojilerine ABD'nin ardından en fazla yatırım yapan ülke konumunda bulunuyor.

Washington yönetiminin yapay zeka eğitimi için kritik işlemci ve sunucu desteği sağlayan ileri teknoloji çiplerin Çin'e ihracatını kısıtlaması, ülkeyi bu alanda bir darboğazla karşı karşıya bırakmıştı.

Çinli şirket Deepsek'in bu yılın başında piyasaya sürdüğü yapay zeka modellerinin, ABD'de büyük yatırımlarla geliştirilen muadillerinden çok daha düşük bir bütçeyle daha iyi performans sergilemesi, teknoloji dünyasında sarsıntıya yol açmıştı.

DeepSeek'in çıkışı, ABD ile Sovyetler Birliği arasında uzay yarışını başlatan gelişme olarak görülen Sovyetler'in 1957'de Sputnik uydusunu fırlatmasına benzetilerek, ABD ile Çin arasındaki rekabette, yapay zeka alanında yarış başlatacak bir "Sputnik anı" olduğu yorumu yapılmıştı.