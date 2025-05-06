Şi Cinping'den Almanya'nın Yeni Başbakanına Tebrik

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Federal Meclisinde düzenlenen ikinci tur oylamasında başbakan seçilen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin Genel Başkanı Friedrich Merz'i tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, mesajında, Çin ve Almanya'nın, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 53 yılda "çok yönlü stratejik ortaklık" aşamasına geldiğini ve iki tarafın birbirlerinin kalkınması ve başarısına katkı sağladığını belirtti.

Günümüz dünyasının dönüşümler ve alt üst oluşlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Şi, tek taraflılık ve korumacılık rüzgarlarının estiği ancak kalkınma, işbirliği ve kazan-kazan sonuçlarının hala insanlık için doğru yol ve zamanın durdurulmaz eğilimi olduğunu ifade etti.

Şi, dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomileri ve küresel etki sahibi iki büyük ülke olan Çin ve Almanya'nın tarihin eğilimini izlemesi, eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünya ile kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi birlikte teşvik etmesi çağırısında bulundu.

Çin lideri, bugün ayrıca ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile diplomatik ilişkileri kurmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Avrupa liderleri ile de karşılıklı tebrik mesajları paylaşmıştı.

Merz, Almanya'nın yeni başbakanı

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 23 Şubat'ta düzenlenen erken genel seçimden 45 gün sonra 9 Nisan'da hükümeti kurmak için koalisyon protokolü üzerinde anlaşmıştı.

CDU'nun Genel Başkanı Merz için bugün Almanya Federal Meclisinde oylama yapılmış, ilk tur oylamada Merz, 310 milletvekilinin desteğini alsa da başbakan seçilmesi için gereken 316 oy sayısına ulaşamamıştı.

Ardından genel kurul yeniden toplanmış ve Merz, ikinci tur oylamaya katılan 618 milletvekilinden 325'inin oyunu alarak ülkenin yeni başbakanı seçilmişti.