Şi Cinping, APEC Zirvesi'nde Küresel Ekonomik İşbirliği Çağrısı Yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, APEC zirvesinde sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı için ülkeler arası işbirliğini artırmaya yönelik mesajlar verdi. Ekonomik bağı güçlendirme ve çok taraflılığın korunmasının önemine dikkat çekti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ülkelerine sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruyarak açık ve kapsayıcı bölge ekonomisini inşa etme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Şi, Güney Kore'de düzenlenen 32. APEC Zirvesi kapsamında ülke liderlerini bir araya getiren Ekonominin Liderleri Toplantısı'nda konuştu.

Dünyanın derin değişimlere, yüzyılda görülen dönüşüme tanıklık ettiği dönemde Asya-Pasifik Bölgesi'nin artan istikrarsızlık ve belirsizliklerle karşı karşıya bulunduğuna dikkati çeken Şi, "Tüm taraflara fayda sağlayan, kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi desteklemeli, açık ve kapsayıcı Asya-Pasifik topluluğunu inşa etmeliyiz." dedi.

Şi, ülkelerin ekonomik bağları koparmak yerine güçlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak, pürüzsüz işleyişini sağlamak üzere birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Ticaret ve yatırımlar daha fazla serbestleştirilip kolaylaştırılarak, mali ve finansal işbirliği derinleştirilerek bölgesel entegrasyonun ilerletilmesi gerektiğini vurgulayan Şi, Çin'in üyesi bulunduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) yüksek standartta uygulanmasını, üyesi olmadığı Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na (CPTPP) katılımın genişletilmesini ve bölge ülkelerinin, Asya Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi (FTAAP) fikrine yeni ivme katmak üzere birlikte çaba göstermesini umduklarını dile getirdi.

Şi, dünyada tek taraflılık eğilimlerinin arttığı döneme çok taraflılığı savunmanın, merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) olduğu çok taraflı ticaret sistemini korunmanın önemini vurguladı.

Çin, gelecek yıl APEC Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Çin, bu yıl Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde düzenlenen APEC Zirvesi'ne 2026'da ev sahipliği yapacak.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında topladı. Çin, daha önce 2001 ve 2014'teki zirvelere ev sahipliği yaptı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
