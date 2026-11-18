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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Papua Yeni Gine'nin "tek Çin" ilkesine bağlılığını ve Çin'in toprak bütünlüğünü ve ulusal bütünleşmesini korumaya yönelik çabalarını takdir ettiklerini, bunun tarihin yönelimine uygun bir tavır olarak gördüklerini belirtti.

Çin'in Papua Yeni Gine ile yönetim ve kalkınma deneyimi konularında iletişimi güçlendirmeye, Kuşak ve Yol Girişimi ile Papua Gine Bağlantı Programı ve diğer kalkınma stratejileri arasında daha iyi bir sinerji yaratmaya hazır olduğunu vurgulayan Şi, ticaret, yatırımlar, altyapı, tarım, balıkçılık, enerji ve madencilikte işbirliğini derinleştirmeyi istediklerini ifade etti.

Şi, ayrıca Papua Yeni Gine'nin sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmasına destek olmak üzere dijital ekonomi, finansal hizmetler, yeşil enerji, bilim ve teknoloji alanlarında yeni işbirliği kulvarları keşfetmeye hazır olduklarını kaydetti.

Başbakan Marape de "tek Çin" ilkesine bağlı olduklarını, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek, Asya-Pasifik bölgesinde refahı ve istikrarı teşvik edecek bir Asya-Pasifik topluluğunun birlikte inşası için Çin ile çok taraflı eş güdümü güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Papua Yeni Gine, Tayvan'ın ofisini kapatmıştı

Port Moresby yönetimi, bu ayın başında Çin ile egemenlik ihtilafı içinde Tayvan'ın Papua Yeni Gine'deki Tayvan Ekonomi Ofisi'nin faaliyetlerini sonlandırmıştı. Ülke ayrıca Tayvan'da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını da durdurmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA