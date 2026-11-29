Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

SHENZHEN, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde düzenlenen 28. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı cumartesi günü sona erdi.

Ülkenin en büyük teknoloji fuarlarından biri olan etkinlikte toplam değeri 175 milyar yuanı (yaklaşık 26 milyar ABD doları) aşan ön anlaşmalar imzalandı.

45.000'den fazlası yurtdışından olmak üzere 480.000'i aşkın profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan fuara toplam 1.365 satın alma heyeti katıldı. Etkinlik kapsamında tedarik, yatırım ve finansman alanlarında 570'ten fazla projeye ilişkin anlaşmalara imza atıldı.

Üç günlük fuar, toplam 400.000 metrekarelik alana yayılan 22 özel sergi bölümünde 120'den fazla ülke ve bölgeden 5.000'i aşkın katılımcı firmayı bir araya getirdi. Etkinlikte büyük ölçekli ekipmanlardan ileri teknoloji tüketici elektroniğine, bilgi işlem altyapısından sağlık teknolojilerine kadar pek çok ürün sergilendi.

Fuar kapsamında 200'den fazla forum, tanıtım etkinliği ve sektör zirvesi düzenlenirken, 100'ü aşkın yeni teknoloji ve ürün lansmanı gerçekleştirildi.

Fuara Rusya, Brezilya, Arjantin, Güney Kore ve Singapur'un da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkeden heyetler katıldı.

Nvidia, Foxconn, Samsung, Tesla, Microsoft ve Siemens gibi küresel sektör liderleri, yarı iletken bileşenler, yapay zeka çözümleri, yeni enerji ekipmanları ve akıllı donanım gibi alanlardaki belirli tedarik ihtiyaçları doğrultusunda fuara katılım sağladı.

Etkinlik, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile bölgesel sektörlere de ticari fırsatlar sundu. Çin'in 30'dan fazla eyalet düzeyindeki bölgesinden gelen heyetler, yatırım ve teknoloji projelerini çekmek amacıyla teknolojik inovasyonlarını ve sektörel güçlerini sergiledi.

Kaynak: Xinhua