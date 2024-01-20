Shenzhen'de Kan Taşıma Drone Platformu Kullanıma Sunuldu
Shenzhen'de türünün ilk örneği olan bir kan taşıma drone platformu, 5G teknolojisi ve yapay zeka ile entegre edilerek kullanıma sunuldu. Bu platform, kan taşımasında güvenliği sağlamak ve verimliliği artırmak için kullanılıyor.
SHENZHEN, 20 Ocak (Xinhua) -- Shenzhen'de türünün ilk örneği olan bir kan taşıma drone platformu, Cuma günü resmen kullanıma sunuldu. 5G teknolojisi ile yapay zekayı entegre eden platform, kan taşınmasında güvenliğin sağlanmasına ve verimliliğin artırılmasına yardımcı oluyor.