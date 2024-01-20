Shenzhen'de Kan Taşıma Drone Platformu Kullanıma Sunuldu

SHENZHEN, 20 Ocak (Xinhua) -- Shenzhen'de türünün ilk örneği olan bir kan taşıma drone platformu, Cuma günü resmen kullanıma sunuldu. 5G teknolojisi ile yapay zekayı entegre eden platform, kan taşınmasında güvenliğin sağlanmasına ve verimliliğin artırılmasına yardımcı oluyor.