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Shanghai'deki 9. Çin İthalat Fuarı rekor 85,45 milyar dolarlık anlaşmayla sona erdi

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Shanghai'deki 9. Çin İthalat Fuarı rekor 85,45 milyar dolarlık anlaşmayla sona erdi
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Shanghai'de düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı salı günü sona erdi. Fuar kapsamında önümüzdeki bir yılı kapsayan ticari anlaşmaların öngörülen toplam değeri önceki fuara göre yüzde 2,3 artarak 85,45 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı salı günü sona erdi. Fuarda önümüzdeki bir yılı kapsayan ticari anlaşmaların öngörülen toplam değeri, önceki fuara göre yüzde 2,3 artarak 85,45 milyar ABD dolarıyla rekor seviyeye ulaştı.

İlk kez 2018 yılında düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı, dünyanın ithalata odaklanan ulusal düzeydeki ilk fuarı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua
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