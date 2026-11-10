Shanghai'deki 9. Çin İthalat Fuarı rekor 85,45 milyar dolarlık anlaşmayla sona erdi

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SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı salı günü sona erdi. Fuarda önümüzdeki bir yılı kapsayan ticari anlaşmaların öngörülen toplam değeri, önceki fuara göre yüzde 2,3 artarak 85,45 milyar ABD dolarıyla rekor seviyeye ulaştı.

İlk kez 2018 yılında düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı, dünyanın ithalata odaklanan ulusal düzeydeki ilk fuarı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua