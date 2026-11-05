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Shanghai'da açılan 9. Çin İthalat Fuarı 4.142 yabancı katılımcıyı ağırlıyor

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Shanghai'da açılan 9. Çin İthalat Fuarı 4.142 yabancı katılımcıyı ağırlıyor
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9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı perşembe günü Shanghai'da başladı. 10 Kasım'da sona erecek fuar, 440.000 metrekareyi aşan alanda 4.142 yabancı katılımcıyı ağırlıyor ve ilk kez tanıtılacak 480'den fazla ürünle rekor bekleniyor.

SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı perşembe günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.

10 Kasım'da sona erecek fuar, 440.000 metrekareyi aşan toplam sergi alanında 4.142 yabancı katılımcıyı ağırlıyor. Etkinlikte dünyada, Asya'da veya Çin'de ilk kez tanıtılacak 480'den fazla ürünün yer alması bekleniyor. Bu sayı, fuar tarihinde ilk kez tanıtılacak ürünler açısından rekora işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua
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