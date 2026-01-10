Haberler

Çin'in Shanghai Kenti, Yapay Zeka ile İmalat Entegrasyonunu Hızlandırdı

Güncelleme:
Shanghai Belediyesi, dijital odaklı endüstriyel ekosistemini güçlendirmek amacıyla yapay zeka ve imalat sektörlerinin entegrasyonunu hızlandırdığını açıkladı. Yerel yetkililer, önemli sektörlerde 42 referans şirketin geliştirildiğini belirtti.

Shanghai Belediyesi, kentin dijital odaklı endüstriyel ekosistemini güçlendirmek amacıyla yapay zeka ve imalat sektörünün entegrasyonunu hızlandırdığını duyurdu.

Shanghai Belediyesi perşembe günü yaptığı açıklamada, kentin dijital odaklı endüstriyel ekosistemini güçlendirmek amacıyla yapay zeka ve imalatın entegrasyonunu hızlandırdığını duyurdu.

Yerel yetkililer, Shanghai Endüstriyel İnternet Derneği tarafından düzenlenen inovasyon konferansında, 2022 yılında başlatılan "endüstriyel etkinleştirme zinciri lideri" girişimi kapsamında, otomotiv, yüksek nitelikli ekipman ve havacılık başta olmak üzere kilit sektörlerde 42 referans şirketin geliştirildiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)

