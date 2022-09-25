SGK'ye sözleşmeli 341 personel alınacak! Başvurular 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak Güncel Haberler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına alınacak 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alımına ilişkin ilan, Resmi Gazetede yayımlandı. Başvurular 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına alınacak toplam 341 personel için ilan yayımlandı. Kuruma 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alınacağı bildirildi. SON TARİH 7 EKİM SGK'ye alınacak 341 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 30 Eylül-7 Ekim 2022'de e-Devlet'te "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılabilecek. Adayların alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek. Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK'nin internet sitesindeki "Duyurular" kısmında yayımlanacak. Güncel Kaynak: AA / Sefa Şahin Sosyal Güvenlik Kurumu Ekonomi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SGK'ye sözleşmeli 341 personel alınacak! Başvurular 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.