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DMM, "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi

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Cumhurbaşkanlığı DMM, SGK ödemelerinde banka hizmet ücreti alındığı yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu açıkladı. Kredi kartı kesintilerinin SGK ile ilgisi olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), SGK'ye yönelik bir işlem görüntüsü verilerek, "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" yönünde ortaya atılan iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve SGK'ye yönelik bir işlem görüntüsü verilerek, "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" yönünde ortaya atılan iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödenmeden yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Kredi kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan bahse konu kesinti ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edilmekte olup, SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
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