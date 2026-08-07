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SGK Müdürü Cide'de Su Baskını Mağduru Esnafı Ziyaret Etti

SGK Müdürü Cide'de Su Baskını Mağduru Esnafı Ziyaret Etti
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kastamonu İl Müdürü Emin Şahin, Cide ilçesinde 26 Temmuz'da yaşanan su baskınından etkilenen esnafları ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kastamonu İl Müdürü Emin Şahin, Cide ilçesinde 26 Temmuz'da yaşanan su baskınından etkilenen esnafları ziyaret etti.

SGK Kastamonu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahin'e ziyaretlerde Cide Belediyesi Mali İşler Müdürü Muhammed Gün eşlik etti.

Su baskınından zarar gören iş yerlerini ziyaret ederek esnaflara geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, SGK prim borçları ve erteleme imkanları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Esnafların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanabilecek destekler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerde ayrıca esnafların talep ve önerileri de dinlenerek not alındı.

Kaynak: AA
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