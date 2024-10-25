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SGK, 61 yeni ilaç için geri ödeme yapacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın SGK'nın geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Böylece, bu yıl toplamda 397 ilaç geri ödeme kapsamına alınmış oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın ocak, ekim ayları döneminde 397 ilacı geri ödeme kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.
Geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısını 8 bin 786'ya çıkardıklarının bildiren Işıkhan, ilaçların, hastalara şifa olmasını temenni ederek, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.
Bakan Vedat Işıkhan'ın paylaşımında yer verdiği görselde, geri ödeme listesine alınan 61 ilaçtan 9'unun diyabet, 5'inin antitrombotik, 2'sinin Alzheimer, 1'inin ise kronik immün trombositopeni ilacı olduğu bilgisi yer aldı.

SGK, 61 yeni ilaç için geri ödeme yapacak
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel

Vedat Işıkhan Ekonomi Eğitim Sağlık Güncel

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Yorumlar (1)

Selim Adanalı:

yine birilerin cebine para girecek demektir. emekliler ve işçiler sizler uyumaya devam ke

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