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SGK'dan milyonları ilgilendiren ilaç kararı: 32 yeni ilaç geri ödeme kapsamına alındı

SGK'dan milyonları ilgilendiren ilaç kararı: 32 yeni ilaç geri ödeme kapsamına alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 32 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

SGK, kanserden diyabete birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilacı daha geri ödeme kapsamına aldı. Listede yer alan ilaçların 21'inin yerli üretim olduğu açıklandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geri ödeme listesine eklenen ilaçların çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığını belirtti.

KANSER, DİYABET VE KOAH İLAÇLARI LİSTEDE 

Açıklamaya göre geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında kanser tedavisinde kullanılan 1 akıllı ilaç, kanama tedavisinde kullanılan 3 ilaç, diyabet tedavisinde kullanılan 3 ilaç ve KOAH tedavisinde kullanılan 1 ilaç bulunuyor. Farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte toplam 32 ilacın geri ödeme listesine dahil edildiği bildirildi.

21'İ YERLİ ÜRETİM 

Bakan Işıkhan, geri ödeme kapsamına alınan ilaçların 21'inin yerli üretim olduğunu vurgulayarak, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 21 adedi yerli üretim olan toplam 32 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte çok sayıda hastanın ilaca erişiminin kolaylaşması ve tedavi süreçlerinde ekonomik yükün azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA
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