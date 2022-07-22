Seyit Torun: 'Cumhur İttifakı'ndan Devraldığımız Belediyelerde Yönetici Kadın Sayısını Yüzde 91,2 Oranında Artırdık'

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı"nda, "2019'da Cumhur İttifakı'ndan 5 büyükşehir ve 5 il belediyesi devraldık. Bu belediyelerde istihdam edilen kadın sayısını 3 yılda yüzde 28,9 oranında artırarak 26 bin 731'e yükselttik. Aynı belediyelerde, yönetici pozisyonunda görev yapan kadın sayısını ise yüzde 91,2 oranında artırarak toplamda 746'ya çıkardık" dedi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Aile bireylerine şiddet uygulayan belediye personeli ile yolumuzu ayırıyoruz. Yani biz 'mış' gibi yapmıyoruz" diye konuştu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, "Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı" düzenledi. CHP Genel Merkezi'nde CHP Vizyon Gelişim Ofisi koordinasyonunda yapılan çalıştaya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın yanı sıra 110 belediyeden 134 temsilci katıldı.

Çalıştayda; belediyelerin kadın çalışmalarının geliştirilmesi, uygulama örneklerinin paylaşılması, kadınlara, engellilere, yaşlılara, çocuklara ve diğer gruplara yönelik yerel hizmetler üzerine tartışmalar yapıldı. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği de çalıştaya gönüllü olarak eğitim katkısında bulundu.

Aylin Nazlıaka, açılış konuşmasına yerel yönetimlerde eşitlikçi kent anlayışı ile hayata geçirilen uygulamaların kadınlar için hayati önem sahip olduğunu belirtti. Nazlıaka'nın çalıştaydaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"HAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALACAK MEKANİZMALARA ERİŞİMİNİ TEMİN EDİYOR: Yerel politikalar gündelik hayatımızı; evi, sokağı, caddeyi kısaca yaşadığımız bütün alanları doğrudan etkiliyor. Eşitlikçi, katılımcı belediye, kadınların sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere, istihdam olanaklarına, kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere, şiddete maruz kaldıkları takdirde haklarını güvence altına alacak mekanizmalara erişimini temin ediyor. Yerel yönetimlerin planlama ve karar alma süreçlerine katılımını sağlıyor.

BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BİRİMİ YER ALIYOR: Kadınların 'görevi' olarak görülen çocuk, engelli ve yaşlı bakımına ilişkin hayata geçirilen; kreş, yaşlı bakımevi, engelli hizmetleri, otizm merkezleri, alzheimer konukevleri, huzurevi, aktif yaşam merkezi, evde sağlık hizmetleri, aile danışmanlık hizmeti gibi faaliyetler kadını özgürleştirdi. Aileye ilişkin hayata geçirilen bu politikaları kadının istihdamını arttırmaya yönelik faaliyetler izledi. Hemen hemen her belediyemizin desteklediği kooperatifler eliyle kadınlar için ciddi bir istihdam alanı oluşturuldu. Mesleklerdeki cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırma hedefiyle kadın itfaiyeciler, kadın vatmanlar, kadın otobüs şoförleri istihdam edilmeye başlandı. Birçok il ve ilçemizde hizmete açılan Kadın Üreticiler Pazarı'nda kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinin pazarlanmasına yardımcı olduk. Bazı belediyemiz bünyesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi yer alıyor.

'MIŞ' GİBİ YAPMIYORUZ: 'Anne Kart' uygulaması ile 0-4 yaş aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağladık. 'Bir eve süt girmiyorsa, bir çocuk süt içemiyorsa gelişiminde eksiklik var demektir' diyerek her çocuk süt içebilsin diye ihtiyacı olan ailelere Halk Süt'ü ücretsiz dağıtıyoruz. Belediyelerimizin şiddet hattı aracılığıyla, şiddet mağduru kadınlara ücretsiz hukuki ve psikolojik destek veriyoruz. Aile bireylerine şiddet uygulayan belediye personeli ile yolumuzu ayırıyoruz. Yani biz 'mış' gibi yapmıyoruz. Kadınların geç saatte sokakta özgürce yürüyemediğini bildiğimiz için belli saatlerden sonra kadınlara durak dışı, istediği noktada inme ve binme özgürlüğü sağlıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNDERLİĞİNDE ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEYE GELİYORUZ: İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik Danıştay'ın Anayasa'yı ayaklar altına alan, yaşam hakkımızı gasp eden kararına boyun eğmiyoruz ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde ülkenin kaderini değiştirmeye geliyoruz. Yerel yönetimlerde hayata geçirdiğimiz güzel uygulamaları devlet politikası haline getirmek için geliyoruz."

Seyit Torun, konuşmasında 2019 yerel seçim kampanyasının önemli bir unsurunun kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve diğer kırılgan gruplara yönelik hizmetler üzerine kurulduğunu söyledi. Torun, konuşmasında şunları söyledi:

"VATANDAŞI KANDIRAN ÇILGIN PROJELERE HARCAYACAK TEK KURUŞU YOKTUR: Seçimlerin ardından ortaya koyduğumuz temel politikanın özeti şudur: Bizim belediyelerimizin, birilerinin cebini dolduran, vatandaşı kandıran çılgın projelere harcayacak tek kuruşu yoktur. Bu anlayışla; belediyelerimiz, vatandaşlarımızın en temel sorunlarını çözmek için mücadele etmekte ve harcadığı her kuruşun hesabını millete vermektedir.

BELEDİYELERDE YÖNETİCİ KADIN SAYISI YÜZDE 91 ARTTI: 2019'da Cumhur İttifakı'ndan 5 büyükşehir ve 5 il belediyesi devraldık. Bu belediyelerde istihdam edilen kadın sayısını 3 yılda yüzde 28,9 oranında artırarak 26 bin 731'e yükselttik. Aynı belediyelerde, yönetici pozisyonunda görev yapan kadın sayısını ise yüzde 91,2 oranında artırarak toplamda 746'ya çıkardık. Ayrıca, ülke genelindeki belediyelerimizde, 2019'da 162 olan kreş sayısını bugün 316'ya çıkardık. Pandemi sürecinde siyasi iktidar 5 maskeyi dağıtamazken, biz vatandaşın her türlü ihtiyacını evinin kapısına kadar götürdük. Belediyelerimiz 3 yılda, yaklaşık 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardımda bulundu. Bu yardımların toplam tutarı yaklaşık 14 milyar liraya ulaştı. Ancak biz, şu ana kadar verdiğimiz hizmetlerle asla yetinmiyoruz. Bu hizmetleri daha da artırmanın yollarını aramalıyız. Bugün düzenlenen çalıştayımız tam da bu amaca hizmet ediyor.

BELEDİYE HİZMETLERİ İKTİDARIN FRAGMANI: Bu hizmetleri engellemek, belediye başkanlarımızın önünü kesmek için her türlü hukuksuzluğa başvurduklarını biliyoruz. Belediyelerimizi kötü göstererek, kendilerine siyasi çıkar sağlamanın peşinde olduklarını ve bunun için vatandaşı cezalandırmaktan çekinmediklerini de biliyoruz. Ancak onlar ne yaparsa yapsınlar, biz kararlıyız ve bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Şu anda yerel yönetimlerde verdiğimiz hizmetler aslında çok kısa bir süre içinde ulaşacağımız genel iktidarda yapacaklarımızın fragmanıdır. Özellikle Aile Destekleri Sigortası'nı vatandaşlarımıza iyi anlatmalıyız. Sonuç olarak, hep birlikte ülkemiz adına tarihi bir mücadele veriyoruz. ve bu mücadeleyi hep birlikte mutlaka ve mutlaka başarıya ulaştıracağız."

ANKA / Güncel