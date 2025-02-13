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Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Bilgilendirme Toplantısı

Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Bilgilendirme Toplantısı
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Kaymakam Cevdet Bakkal ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir OSB'nin ilçe ekonomisine katkısını artırmak ve yatırımcı sorunlarına çözümler üretmek amacıyla düzenlenen toplantıda desteklerini belirtti.

Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Cevdet Bakkal, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, sanayi bölgesinin ilçe ekonomisine katkısını artırmak ve yatırımcıların karşılaştığı sorunları çözmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da OSB'nin gelişimi için yerel yönetim olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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