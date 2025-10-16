Seydişehir'e Modern Tarım Makineleri Kazandırıldı

Seydişehir Belediyesi ve SEYDİKOOP işbirliği ile Seydişehir'e kazandırılan tarım makinaları ve ekipmanları, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Belediye Meydanında gerçekleştirilen tanıtım programına Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın, STK Başkanları, Siyasi Parti İlçe Başkanları, muhtarlar, kamu kurumu ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Seydişehir Belediyesi ve SEYDİKOOP Kadın Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle Avrupa Birliği destekli İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı (ENHANCER) projesi kapsamında "Birlikte Üretim: Kooperatifçilik Dayanışma Projesi" kapsamında alınan tarım makineleri ekipmanları ilçede gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerde kullanılacak.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, belediye olarak tarımsal üretimi güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini, bir yandan da kadınları ve yerel üreticileri desteklediklerini söyledi.

Yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Ustaoğlu, "Bugün ise bir başka gururumuzu da sizlerle paylaşıyoruz. Belediyemiz ve SEYDİKOOP Kadın Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle, Avrupa Birliği destekli İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı (ENHANCER) projesi kapsamında ilçemize modern tarım makinaları kazandırdık. Bu proje kapsamında bugün 120 bin avro bedelle hizmete aldığımız traktör, çift kıyım ot silaj makinesi, mobil silaj paketleme makinesi, gübre serpme makinesi, hububat ekim mibzeri, tarla ilaçlama makinesi, yaylı çizel patlatma makinesi, döküm merdane makinesi, diskli tırmık makinesi, namlu yapma makinesi, çayır biçme makinesi ve tek sıra silaj makinesinin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm kadın çiftçilerimizin gününü kutluyorum." diye konuştu.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü kapsamında tüm kadın çiftçiler adına bir selamlama konuşması yapan SEYDİKOOP Kadın Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hülya Göncü, destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Taraşçı ve Gevrekli mahalelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ile SEYDİKOOP Kadın Kooperatifleri başkanlarına günün anısına çiçek ve hediye takdimi yapıldı, açılış kurdelesi kesildi.