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Seydişehir'de üreticilere fide dağıtıldı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde belediye tarafından yüzde 75 hibeli domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri üreticilere dağıtıldı. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli tohumların verimliliğini artırmak amacıyla projeyi sürdüreceklerini belirtti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üreticilere yüzde 75 hibeli sebze fidesi dağıtıldı.

Seydişehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dağıtım töreninde, üreticilere domates, biber, patlıcan ve salatalıktan oluşan fideler teslim edildi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere katkı sağlamak amacıyla merkez ve kırsal mahallelerde fide dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Üreticilere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Ustaoğlu, "Bu projeyle hem çiftçilerimizde farkındalık oluşturmayı hem de yerli ve milli tohumların gücünü, kalitesini ve verimliliğini ortaya koymayı hedefliyoruz. Üreticilerimizin daha fazla üretim yapmasına katkı sağlayacak bu uygulamanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
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