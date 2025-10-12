Haberler

Seydişehir'de Oryantiring Yarışması Düzenlendi

Seydişehir'de Oryantiring Yarışması Düzenlendi
Güncelleme:
Seydişehir Belediyesi öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ile gerçekleştirilen oryantiring yarışmasında 55 üniversite öğrencisi mücadele etti. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.

Seydişehir Belediyesi organizasyonunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi destekleriyle düzenlenen oryantiring yarışması gerçekleştirildi.

Kuğulu Tabiat Parkı'nda üniversite öğrencilerine yönelik 2 kategoride yapılan oryantiring yarışmasına 55 üniversite öğrencisi katıldı.

Etkinlikte, 14 hedefin bulunduğu yarışmada yarışmacılar harita yardımıyla kısa sürede yönlerini ve hedefleri bulmaya çalıştı.

Seydişehir Belediyesi olarak kültürel ve sosyal etkinliklerin artarak devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, öğrencilerin doyasıya eğlendiği, aynı zamanda spor yaptığı oryantiring yarışmalarını gelecek yıllarda da düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Ustaoğlu, "Bu spor ile hem coğrafyayı tanıyorsunuz hem yer bilincinizi hem matematik ve koordinat bilginizi geliştiriyorsunuz hem de ekip çalışmanızı güçlendiriyorsunuz. Bu spora gönül verdiğiniz ve bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından, dereceye giren sporculara ödülleri Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve katılımcılar tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
