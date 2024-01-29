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Servet transferi ve gelir adaletsizliği büyüyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TÜİK'in yayınladığı gelir dağılımı istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karabat, gelir adaletsizliğinin arttığını ve servet transferinin büyüdüğünü belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Servet transferi ve gelir adaletsizliği büyüyor... TÜİK'in gelir dağılımı istatistikleri yayınlandı. Buna göre, en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 49,8'e çıkarken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan azalarak yüzde 5,9 oldu. Bu veriler bir rekordur! AKP her alanda rekor kırmakla övünüyor ya hani, sefalet ve servet transferinde de rekor kırmıştır. Genel seçimler sonrasında şurada gelir eşitsizliğine dikkat çekmiş ve Mehmet Şimşek'in servet transferini artıracağını söylemiştim. TÜİK'in bugün yayınladığı veriler maalesef bu tespitimizde bizi haklı çıkardı. Türkiye, AKP eliyle derin bir yoksulluğa sürüklenmiş, halk terörle-beka ile tehdit edilerek servet transferi kamufle edilmiştir. Ülkemiz bir an önce bu akıl tutulmasından kurtulmazsa, toplum olarak çok daha ağır faturalar ödenmek zorunda kalacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TÜİK'in bugün yayınladığı gelir dağılımı istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karabat, X hesabından, "Servet transferi ve gelir adaletsizliği büyüyor" başlıyla yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeleri yaptı:

"SERVET TRANSFERİ VE GELİR ADALETSİZLİĞİ BÜYÜYOR"

"Servet transferi ve gelir adaletsizliği büyüyor...TÜİK'in gelir dağılımı istatistikleri yayınlandı. Buna göre, en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 49,8'e çıkarken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan azalarak yüzde 5,9 oldu.

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. En son yapılan araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,018 puan artış ile 0,433 olarak tahmin edildi. Bu veriler bir rekordur! AKP her alanda rekor kırmakla övünüyor ya hani, sefalet ve servet transferinde de rekor kırmıştır. Genel seçimler sonrasında şurada gelir eşitsizliğine dikkat çekmiş ve Mehmet Şimşek'in servet transferini artıracağını söylemiştim.

"TÜRKİYE, AKP ELİYLE DERİN BİR YOKSULLUĞA SÜRÜKLENMİŞ, HALK TERÖRLE-BEKA İLE TEHDİT EDİLEREK SERVET TRANSFERİ KAMUFLE EDİLMİŞTİR"

TÜİK'in bugün yayınladığı veriler maalesef bu tespitimizde bizi haklı çıkardı. Türkiye, AKP eliyle derin bir yoksulluğa sürüklenmiş, halk terörle-beka ile tehdit edilerek servet transferi kamufle edilmiştir. Ülkemiz bir an önce bu akıl tutulmasından kurtulmazsa, toplum olarak çok daha ağır faturalar ödenmek zorunda kalacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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