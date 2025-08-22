Sertifikalı Tohum Üretimi Tarımda Kaliteyi Artıracak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Eğer verimli ve kaliteli bir üretim istiyorsak mutlaka ama mutlaka sertifikalı tohum kullanmamız gerekir. Bu yolda çok büyük mesafeler katedilmiş, benim memleketimin üreticisi, çiftçisi aradaki farkı görmüş ve bunu sahiplenmiş, önemli oranlarda sertifikalı tohum üretimine geçmişiz." dedi.

Yumaklı, Çorum Ziraat Odası Hububat Eleme Tesisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarımsal üretimin sürdürülebilir, üretilen ürünlerin kaliteli ve bir birimden alınan ürünün daha fazla olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Üretimin kayıtlı olmasının doğru analiz yapma ve teşvikleri yönlendirmede önemli olduğunu belirten Yumaklı, "Sertifikalı tohum üretimi, tarımsal üretim için çok önemli başlıklardan bir tanesidir. Eğer verimli ve kaliteli bir üretim istiyorsak mutlaka ama mutlaka sertifikalı tohum kullanmamız gerekir. Bu yolda çok büyük mesafeler katedilmiş, benim memleketimin üreticisi, çiftçisi aradaki farkı görmüş ve bunu sahiplenmiş, önemli oranlarda sertifikalı tohum üretimine geçmişiz." diye konuştu.

Sertifikalı tohum konusunun ziraat odaları ve üreticilerce benimsenmesi gerektiğini dile getiren Yumaklı, açılışı yapılan hububat eleme tesisinin, çiftçi, ziraat odası ve bakanlığın en güzel işbirliği örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Tesiste saatte 5 ton sertifikalı tohum eleneceğine dikkati çeken Yumaklı, "Ben değerli Ziraat Odası Başkanı'ma sordum, 'Çok büyük bir tesis yapmışsınız. Geri kalanını neyle ilgili kullanacaksınız?' O da dedi ki 'Çok küçük çiftçilerimiz var. Onların da ihtiyacı olan şeyleri burada hemen halledivereceğiz.' Allah razı olsun. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yüzde 99 safiyetli bir eleme tesisi burası." dedi.

Yumaklı, benzer tesislerin Türkiye'nin dört bir yanında açılmasını temenni etti.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir'in üretim planlaması konusundaki taleplerine değinen Yumaklı, tritikale bitkisinin üretim planlaması içinde stratejik ürünlere dahil edildiğini sözlerine ekledi.

Yumaklı, törenin ardından üreticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri tarafından dua edilerek kurdele kesildi.