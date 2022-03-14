Serkan Yıldırım Hastane Parkı açıldı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Saat 12.30 sıralarında başlayan açılış programına; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Çevikel, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, merhum Serkan Yıldırım'ın ailesi, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, Keşan Devlet Hastanesi personeli ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Helvacıoğlu, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

"Sağlık çalışanımıza çok büyük bir saygı duyuyorum"

Serkan Yıldırım Hastane parkı açılışına katılanları selamlayan Mustafa Helvacıoğlu, "Kanuni Sultan Süleyman 'Muhibbi' mahlasıyla yazdığı bir meşhur şiirde der ki; 'Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.' Yani şunu ifade eder; halkın gözünde devlet değerlidir, ama sağlık daha kıymetlidir. Onun için biz 'Herşeyin başı sağlık' deriz. Bir belediye başkanı olarak, halkın teveccüh ettiği bu makamlar elbette saygındır. Lakin makama şeref katan insandır. Sağlık çalışanlarının ise merkezine insanı aldığı için kutsaldır. Bizim kadim bir öğüdümüz var. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' denir. Yani devletin varlığı da sağlıkçılara bağlıdır. Bu bakımdan, içtenlikle ifade etmeliyim ki her bir sağlık çalışanımıza çok büyük bir saygı duyuyorum. Onlara yönelik şiddetin her zaman bizleri üzdüğünü de bildirmek istiyorum. Sağlık çalışanlarına karşı şiddette Keşan Belediyesinin toleransı sıfırdır diyorum. Bu vesile ile Keşan'ımızda ve vatanımızın dört bir tarafında hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Aileleriyle, mesai arkadaşlarıyla birlikte mutlu, huzur ve başarı dolu günler geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

"Sağlıkçılarımız pademiye karşı mücadele ederken, Keşan Belediyesi de koronavirüs mücadelesinde rekorlara imza atmıştır"

Keşan Belediyesi'nin rutin belediyecilik çalışmalarının ötesinde işler yaptığını ifade eden Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Sağlıkçılarımız pademiye karşı mücadele ederken, eş zamanlı olarak Keşan Belediyesi de Trakya'da koronavirüs mücadelesinde rekorlara imza atmıştır. Keşan Belediyesi, toplumun sağlığı için spordan kültüre birçok etkinlik düzenlemiştir. Tıp bayramlarından hemşireler gününe sağlıkçılarımız için ne kadar özel gün varsa yanlarında olduk. Sadece Hoş geldin Bebek Projesinde değil, birçok alanda belediyemiz ve hastane işbirliğine önem verdik. Birlikte turnuvalar düzenledik, eğitimler yaptık. Bugünde Selim Sesler Salonunda Trakya'nın fizyoterapistleri ile hekimlerimizi buluşturuyoruz."

"Hastane park ile devlet hastanesinin çehresi değişiyor"

Keşan Devlet Hastanesi çevresinin eski haline dikkat çeken Mustafa Helvacıoğlu, "Burayı daha güzel bir hale çevirdik. Bugünse hastane park ile devlet hastanesinin çehresi değişiyor. İstiyoruz ki sağlık çalışanlarımız ve hastalarımız kendilerine yakışır bir çevreye kavuşsunlar. İstiyoruz ki Keşan, daha güzel parklara kavuşsun. Keşan temalı parklarla güzelleşsin. Bu anlamda hizmete sunduğumuz Serkan Yıldırım Hastane Parkı da hastanemize ve Keşan'ımıza hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi Serkan Yıldırım, belediyemizin Temizlik İşlerinde görev yapan çalışkan bir kardeşimizdi. Koronavirüs onu bizlerden ayırdı. Acısı hala tazedir. 40'ında Serkan kardeşim ve yitirdiklerimiz için mevlid okutmuştuk. Aradan geçen günler onu unutturmamıştır. Bugün bu park ile ismi ölümsüz olacaktır. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Onun için dualar ediyoruz. Ailesini de burada görüyorum ve tekrar başsağlığı diliyorum. Ebediyete uğurladığımız Serkan Yıldırım kardeşim başta olmak üzere, yitirdiğimiz tüm Keşanlılara ve pandemide kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

"İşlerini aşkla yapan, Keşan'ın her yerine güzel imzalar atan kardeşlerime teşekkür ediyorum"

Konuşmasının sonunda parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Park Bahçeler birimimizin özverili personeline şükranlarımı sunuyorum. İşlerini aşkla yapan, Keşan'ın her yerine güzel imzalar atan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu arada size bir müjde daha vermek istiyorum. 4 gün sonra da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü'nde Keşan'da anlamlı bir açılış daha yapıyoruz. Asri Mezarlık içerisinde şehrimize, tarihimize, tarih yazanlarımıza yakışan şehitliğimizin açılışını yapıyoruz. Sizi bu törenimize de bekliyoruz. Ayrıca o gün malumunuz açılışların en büyüğüne de tanıklık edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Çanakkale Köprüsü hizmete giriyor. Dünyanın 3 büyük köprüsünden bir tanesine komşu oluyoruz. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsüne sahip oluyoruz. Sadece Çanakkale için değil Edirne'miz içinde büyük bir yatırıma kavuşuyoruz. Bu tarihi ana tanıklık için o gün biz Keşanlılar da açılışta olacağız. Parkımızın da hayırlı uğurlu olması temenni ediyor, Serkan Yıldırım kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarımızı Tıp Bayramı nedeniyle tebrik ediyor, sizlere teşekkür ediyor selam ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Mustafa Helvacıoğlu'nun ardından söz alan merhum Serkan Yıldırım'ın kızı Aysima Yıldırım ise babasının isminin parkta yaşayacak olması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi ve açılış kurdelesi kesildi.

Açılış programı parkın ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan açılış programı öncesinde Keşan Devlet Hastanesi ziyaret edilerek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı ve karanfil takdim edildi.

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