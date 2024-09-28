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Serhat Akın'a Saldıran Şüpheliler Yakalandı

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Fenerbahçeli eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a yönelik saldırının ardından meydana gelen gelişmelerde, saldırıya karışan tüm şüpheliler yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya karışan tüm şahısların emniyet güçleri tarafından tespit edilip gözaltına alındığını duyurdu.

(İSTANBUL) - Fenerbahçeli eski futbolcu, futbol yorumcusu Serhat Akın'ı vuran şüpheli ile saldırıdaki motosikleti kullanan kişi yakalandı.

Saldırıdan önce yaptığı bir yorumda vurulacağını açıklayan Serhat Akın, Perşembe akşam saatlerinde Kavacık'ta saldırıya uğramış, ayağından vurulmuştu. Bir motosikletle saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçmıştı. Polis ilk önce saldırı sırasında tetikçiye yardımcı oldukları belirtilen E.Ü., A.A., ve İ.T. adlı şüphelileri yakaladı. Öğle saatlerinde de saldırıyı bizzat gerçekleştirdiği belirlenen şahıs ile motosikleti kullanan kişinin fotoğraflarını paylaştı.

Yerlikaya açıkladı

21.50 sıralarında da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya karışan tüm şüphelilerin yakalandığını açıkladı ve gözaltı işlemleri sırasında çekilmiş görüntüyü paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan; O. D.( Silah kullanan), O.M. (Motosikleti kullanan), E. Ü.(Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan), M.A.(Şüphelilerle hareket eden) ve İ.T.(Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) yakalandı. Şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a geçmiş olsun."

Serhat Akın'a Saldıran Şüpheliler Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel

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