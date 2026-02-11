Haberler

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bilişim yoluyla dolandırıcılığa karşı mücadele

Güncelleme:
Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, bilişim yoluyla dolandırıcılık ve banka hesaplarının yasadışı kullanımıyla ilgili vatandaşları uyardı. Başsavcı Tanju Özer, banka hesabı kiralama gibi yöntemlerin mağdurları olduğu kadar, suç ortağı olarak da değerlendirilebileceğini belirtti.

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, bilişim yoluyla dolandırıcılık ve banka hesaplarının yasadışı amaçlarla kullanılmasına karşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mücadele başlatıldı.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'banka hesabı kiralama' adı altında işlenen suçlara karşı vatandaşları uyardı. Başsavcı Tanju Özer, son dönemde ülke genelinde olduğu gibi Şereflikoçhisar'da da bilişim suçlarının artış gösterdiğini belirtti. Bu suçların genellikle 'kolay kazanç', 'kısa süreli işlem' veya 'sadece hesabın kullanılmasına izin verilmesi' gibi vaatlerle işlendiğini ifade eden Özer, vatandaşların bu yolla kandırıldığını vurguladı. Özer açıklamanın devamında, "Bu noktada özellikle vurgulanmalıdır ki; banka hesabını, IBAN'ını, banka kartını veya mobil bankacılık bilgilerini üçüncü kişilere veren kişiler, bu suçların mağduru değil, çoğu dosyada doğrudan faili ya da suç ortağı olarak değerlendirilmektedir. Paranın bizzat kullanılmamış olması veya kandırıldığını ileri sürmek, ceza hukuku bakımından çoğu zaman sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır" ifadelerini kullandı.

EMNİYET VE JANDARMA SAHADA

Başsavcılık koordinesinde Emniyet ekipleri ile Jandarma ekipleri, ilçede konuya ilişkin bilgilendirme ve farkındalık çalışması başlattı. Ekipler, sahada vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı. Ayrıca, vatandaşların şüpheli taleplerle karşılaşmaları halinde Şereflikoçhisar Adliyesinin giriş katında bulunan Müracaat Savcılığına veya yargı sınırları içerisindeki kolluk birimlerine derhal başvurmaları söylendi.

