Serbest ticaret bölgelerinde dijital altyapı yenileniyor

TİCARET Bakanlığı, Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulamaları Programı'nın (SBBUP) baştan sona yenilenerek, Serbest Bölgeler Platformu'nun (SBP) oluşturulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, serbest bölgelerde yürütülen tüm iş ve işlemleri daha hızlı, şeffaf ve entegre hale getirecek kapsamlı bir dijital altyapı dönüşümünün hayata geçirildiği belirtilerek, "Türkiye'nin ihracata dönük üretim ve yatırım merkezleri olan serbest bölgeler, 2025 yılı itibarıyla Türkiye ihracatının yüzde 5'ine yaklaşırken, orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 58,3'e ulaştı. Son 10 yılda serbest bölgelerden ihracatımız yüzde 70 artarak 2025 yılında 12,5 milyar dolara yükseldi. İstihdam da 100 bin sınırına ulaştı. Serbest bölgelerimizin güçlü büyümesi ve ülke ekonomisindeki artan önemine paralel olarak, yönetim süreçlerinde verimliliği ve hızı maksimize edecek kapsamlı bir dijital modernizasyon süreci başlatıldı. Yenilenen sistemler sayesinde serbest bölgelerde izleme, analiz ve karar alma süreçleri tek bir dijital platform üzerinden yürütülebilecek" denildi.

'SERBEST BÖLGELER PLATFORMU YENİLENDİ'

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulamaları Programı'nın baştan sona yenilenerek, Serbest Bölgeler Platformu'nun oluşturulduğu aktarılan açıklamada, "Platform; Serbest Bölgelerin Mekansal Yönetimi Otomasyonu SEB-ATLAS başta olmak üzere, iç ve dış paydaş sistemleriyle tam entegre çalışacak şekilde tasarlandı. Yeni dijital altyapı ile tüm uygulamalara Serbest Bölgeler Portalı üzerinden tek girişle erişim sağlanacak, faaliyet ruhsatı başvuruları ve onay süreçleri tamamen dijital ortamda yürütülecek, manuel işlemler büyük ölçüde ortadan kaldırılarak süreçler hız ve doğruluk kazanacak, Özel Hesap Takip Modülü sayesinde kamu gelirleri gerçek zamanlı izlenebilecek, hazır gösterge panoları ile faaliyet performansı anlık ve detaylı takip edilebilecek, Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonu ile mekansal ve analitik raporlama yapılabilecek. Yenilenen altyapıda serbest bölgelerin dijital ikizleri oluşturularak, üç boyutlu bina modelleri ve mekansal veriler sisteme entegre edilecek. Serbest bölgelerimiz sayısal ortamda birebir izlenebilecek. Bu sayede planlama, denetim ve yatırım kararları güncel ve doğru verilerle desteklenecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Serbest Bölgeler Platformu; MAKS, SEBİS, MERSİS, Türkiye Noterler Birliği, SGK, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi gibi kritik kamu altyapılarıyla entegre çalışacak. Böylece yetkilendirme ve doğrulama süreçleri hızlanırken, şirket bilgileri, mal akışı ve istihdam verilerine güvenli ve doğrudan erişim sağlanacak. Hayata geçirilen bu dijital dönüşüm, serbest bölgelerde yönetim kabiliyetlerini ileri bir seviyeye taşırken; yatırımcılar için öngörülebilir, kamu için ise etkin ve şeffaf bir yönetim modeli sunuyor. Ticaret Bakanlığı, dijital altyapıyı merkeze alan bu vizyon doğrultusunda serbest bölgelerin rekabet gücünü artırmaya, kamu hizmetlerinde verimliliği yükseltmeye ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamaya kararlılıkla devam edecektir."