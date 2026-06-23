Haberler

Senegalliler Norveç maçında sevinci ve hüznü bir arada yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'in Norveç'e 3-2 mağlup olduğu karşılaşma, Dakar'daki Place de la Nation Meydanı'nda dev ekrandan izleyen taraftarlar arasında büyük duygusal dalgalanmalara yol açtı. Maç boyunca coşku ve sessizlik arasında gidip gelen kalabalık, yenilgi sonrası üzüntüyle dağıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'in Norveç'e 3-2 mağlup olduğu karşılaşmayı, başkent Dakar'daki Place de la Nation Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izleyen taraftarlar, maç boyunca sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşadı.

Senegal Milli Takımı'nın Dünya Kupası I Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geldiği mücadele için yüzlerce futbolsever, Dakar'ın sembollerinden Place de la Nation Meydanı'nda toplandı.

Maç öncesinde marşlar söyleyip tezahüratlar yapan taraftarlar, milli takımlarına coşkuyla destek verdi.

Norveç'in bulduğu gollerle meydandaki coşku yerini zaman zaman sessizliğe bırakırken, Senegal'in attığı goller taraftarları yeniden ayağa kaldırdı. Özellikle maçın son bölümlerinde gelen gollerle birlikte meydanda büyük heyecan yaşandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Norveç'in galibiyetinin kesinleşmesiyle taraftarlar meydandan üzüntüyle ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı

Baklava kutusundan sonra şimdi de bu! İçinden balya balya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Işık'ın 'Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldatıldım' iddiası ortalığı karıştırdı: O isim Seray Kaya mı?

Eski Survivor yarışmacısı "Aldatıldım" dedi, tüm oklar o ismi gösterdi
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

İşte ünlü oyuncunun son hali
Dünyada bir benzeri daha yok! Dağı oyup içine raylı sistem kurmuşlar

Dünyada bir benzeri daha yok! Dağı oyup içine kurmuşlar
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Yeni dönem resmen başladı: Evde sağlık hizmetlerinde her şey değişiyor

Evde sağlık hizmetlerinde her şey değişiyor! Yeni dönem resmen başladı
Japon turistin yayınına müdahale edip garip hareketler yaptı

Japon turistin İstanbul'da maruz kaldığı manzara bu